Zazzaroni: "Mastantuono ha fatto tre pere e si è portato a casa il pallone. Ma contro il Napoli la Fiorentina..."
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato brevemente di Fiorentina a Numer1 Podcast, intervenendo sulla vicenda Mastantuono-Sabatini e sulla prossima partita dei viola in campionato.
Su Mastantuono
"Io avevo detto a Sandro (Sabatini ndr) che avrebbe dovuto aspettare un attimo prima di dare giudizi affrettati su Mastantuono. Ha fatto tre pere, si è portato a casa il pallone. Ma di cosa stiamo parlando?
Il pronostico sul Napoli
“Secondo me Fiorentina-Napoli finisce 1-2 e a segno ci vanno Pellegrino e Politano”.
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