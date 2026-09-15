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Zazzaroni: "Mastantuono ha fatto tre pere e si è portato a casa il pallone. Ma contro il Napoli la Fiorentina..."

Redazione /
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Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato brevemente di Fiorentina a Numer1 Podcast, intervenendo sulla vicenda Mastantuono-Sabatini e sulla prossima partita dei viola in campionato. 

Su Mastantuono

"Io avevo detto a Sandro (Sabatini ndr) che avrebbe dovuto aspettare un attimo prima di dare giudizi affrettati su Mastantuono. Ha fatto tre pere, si è portato a casa il pallone. Ma di cosa stiamo parlando? 

Il pronostico sul Napoli

“Secondo me Fiorentina-Napoli finisce 1-2 e a segno ci vanno Pellegrino e Politano”. 

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