Zazzaroni: "Mastantuono ha fatto tre pere e si è portato a casa il pallone. Ma contro il Napoli la Fiorentina..."

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato brevemente di Fiorentina a Numer1 Podcast, intervenendo sulla vicenda Mastantuono-Sabatini e sulla prossima partita dei viola in campionato.

Su Mastantuono

"Io avevo detto a Sandro (Sabatini ndr) che avrebbe dovuto aspettare un attimo prima di dare giudizi affrettati su Mastantuono. Ha fatto tre pere, si è portato a casa il pallone. Ma di cosa stiamo parlando?

Il pronostico sul Napoli

“Secondo me Fiorentina-Napoli finisce 1-2 e a segno ci vanno Pellegrino e Politano”.