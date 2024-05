Tutti insieme per un obiettivo comune: anche Castrovilli raggiunge la squadra ad Atene

Ci sarà anche Gaetano Castrovilli questa sera ad Atene. Non come giocatore, perché la Fiorentina non l'ha inserito in lista UEFA, ma come aggregato alla squadra per vivere insieme ai suoi compagni l'atmosfera di questa giornata e di questa partita speciale.

Castrovilli ha raggiunto la squadra

Castrovilli ha raggiunto i compagni questa mattina arrivando ad Atene con un volo charter, sul quale c'erano anche il figlio di Joe Barone, Giuseppe, e il vice di Italiano, Daniel Niccolini.