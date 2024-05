Anche il Sindaco uscente di Firenze Dario Nardella ha voluto esprimere la sua vicinanza alla Fiorentina in vista della finale di questa sera. Sui propri canali social ufficiali Nardella scrive: “Con il cuore e con la testa ad Atene. Per noi, cittadini e tifosi, per Firenze, per la famiglia Commisso e per Joe. Uniti per un unico obiettivo”.

