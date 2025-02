Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul suo canale di You Tube del possibile futuro di Raffaele Palladino alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Palladino purtroppo per molti aspetti non è un allenatore pronto. Ha delle idee, ma non è pronto. Quando si stacca l'interruttore non sa come riaccenderlo. Si possono perdere partite come quelle contro il Verona, ma giocandole. La Fiorentina al Bentegodi ha perso non giocandola, così come con il Como, così come con il Monza e l'Udinese. Ha perso partite che hanno mandato in rovina il filotto di vittorie e la notte magica contro l'Inter. Un allenatore deve dare continuità”.

"L'organico è fortissimo ed è stato rinforzato, chiunque vorrebbe allenare l'organico viola. Ora dobbiamo navigare a vista e capire cosa succederà nelle prossime partite. Palladino deve darsi una mossa. Un allenatore non deve essere esaltato per i momenti, ma per la continuità. Ed è normale che a Firenze adesso non siano soddisfatti. La situazione va monitorata al di là delle scelte per il prossimo anno".