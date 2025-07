Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato a Calciomercato.it durante una diretta YouTube, soffermandosi anche su tematiche dell'attualità di casa Fiorentina come quella di Dodô.

‘Juventus opzione per Dodô, ma anche per l’Inter può essere una soluzione'

“Dodô alla Juventus? È possibile, anche se tutti gli acquisti bianconeri fatti dalla Fiorentina non hanno portato i risultati sperati. Penso a buchi nell'acqua come Felipe Melo. Dodô sta trattando il rinnovo da tempo, il suo contratto non è mai stato ritoccato e la situazione ha indispettito i rappresentanti del calciatore, che anche giustamente chiedevano un aumento. La Juventus è un'opzione per Dodô, ma anche l'Inter va tenuta d'occhio; se qualcuno dovesse acquisire Dumfries, Dodô, pur avendo caratteristiche opposte, potrebbe rappresentare una buonissima alternativa”.

‘Bisogna investire sui giovani a lunga scadenza, come il Como’

“Il mercato di Serie A è piuttosto oscillante, il Milan prende Modric, la Fiorentina Dzeko, il Napoli De Bruyne e una squadra come il Como che spende tanti soldi per giovani di prospettiva. Quest'ultima a mio avviso è la traccia da seguire, gli investimenti a lunga scadenza producono frutti importanti. Vlahovic ormai è un caso che si trascina da tempo immemorabile, andrà in scadenza nel 2026, ha un ingaggio onerosissimo, più del doppio del secondo miglior pagato alla Juventus. C'è incomunicabilità tra le parti, sembra che voglia andare a scadenza, l'unica via d'uscita presumo possa essere il Milan, oltre alle sirene arabe, ma con buon esborso della Juventus a Vlahovic”.