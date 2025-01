Sulla situazione di calciomercato in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Matteo Moretto, che racconta il mercato su Relevo. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “In questo momento le strade su cui il club sta tra virgolette lavorando sono due. In primis Pablo Marí, con la fumata bianca che dovrebbe arrivare domani o nei prossimi giorni. Il Monza ha dato il via libera. Se non cambia niente, me lo vedo con la maglia viola. So poi che la Fiorentina sta cercando un centrocampista centrale, di quantità e di qualità. Ci sono tanti movimenti, ma è difficile individuare un profilo su cui ci sarà un affondo”.

“Ikoné, rifiutate offerte anche da Germania e Turchia. Quei ‘no’…”

Su Ikoné e i continui rifiuti alle offerte: “Vero che si sono affacciati in diversi, a partire dal Torino, ma anche da Turchia e Germania. Non so il motivo dei ‘no’, probabilmente sono legati all'aspetto economico. Questo tetris però va sbloccato ed è lui il primo elemento”.

“Mi aspetto che la Fiorentina prolunghi il contratto a De Gea”

Su altre dinamiche di mercato: “Mi aspetto che la società confermi De Gea con un prolungamento, è una rivelazione del campionato arrivato come un portiere in pensione e invece si è dimostrato un campione In casa Fiorentina è una sicurezza”.