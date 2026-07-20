Da sogno a possibile realtà: contatti con Guardiola per il ruolo di CT della Nazionale italiana

Pep Guardiola non è più soltanto una suggestione per la panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex allenatore del Manchester City avrebbe incontrato a Barcellona Paolo Maldini e Leonardo nel corso dell'ultimo fine settimana.

Poche certezze

Al momento non esistono certezze sulla possibilità che Guardiola possa diventare il prossimo commissario tecnico dell'Italia. Tuttavia, il suo nome è entrato concretamente tra i profili valutati dalla nuova area tecnica azzurra.

La corsa resta aperta

Oltre a Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche Guardiola figura ora tra i candidati presi in considerazione da Maldini e Leonardo. Saranno i prossimi giorni a chiarire se questo contatto potrà trasformarsi in una vera trattativa.