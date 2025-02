Palladino ha scelto il vice Kean. Chance per Zaniolo, mentre Gudmundsson...

Come sottolinea il Corriere dello Sport questa mattina, Palladino sta riflettendo su quale scelta fare contro il Como per sostituire l'assente Kean in attacco. Le opzioni sono tante, anche se le caratteristiche di gioco sono per tutti ben diverse dal numero 20 viola.

In pole per sostituirlo c'è Lucas Beltran, arrivato come punta centrale dal River Plate, poi arretrato prima da Italiano e poi da Palladino sulla trequarti, a volte addirittura come mezzala. La seconda opzione si chiama Nicolò Zaniolo, che la prima punta l'ha fatta già all'Atalanta. Ma la possibilità più probabile è che l'ex Dea sia comunque titolare, ma nel ruolo di esterno che gli abbiamo visto fare negli ultimi minuti del suo esordio in viola contro l'Inter.

E poi c'è l'opzione Gudumundsson, che al momento è destinato però a ripartire dalla panchina. L'islandese, tra febbre e condizione fisica non al top, sarà pronto a subentrare nell'ultima mezz'ora per dare freschezza là davanti. Infine Caprini, il giovanissimo attaccante proveniente dal settore giovanile. Ci sarà, ma al momento è remota la possibilità di vederlo titolare. A gara in corso, invece…