La sosta porta con sé anche le analisi di questo scorcio di campionato che è durato 5 partite, da una sosta all'altra. Percorso perfetto per la Fiorentina che in Serie A ha vinto contro Lecce, Roma, Genoa, Torino e Hellas Verona, conquistando 15 punti nelle ultime 5 gare. Nettamente opposto il percorso dei prossimi avversari viola, il Como, che ben aveva iniziato il campionato. Nelle ultime 5 gare la squadra di Fabregas ha conquistato solo due punti, pareggiando contro Genoa e Parma e perdendo contro Torino, Lazio e Empoli.

Tenendo conto delle ultime 5 gare, in una speciale classifica, la Fiorentina sarebbe prima con 15 punti e il Como ultimo a 2 punti. Appuntamento dunque al Sinigallia il prossimo 24 novembre per la sfida. Questa la classifica in questione: Fiorentina 15 Atalanta 15 Lazio 12 Inter 11 Juve 11 Bologna 11 Napoli 10 Milan 7 Parma 6 Genoa 5 Empoli 5 Venezia 4 Monza 4 Cagliari 4 Lecce 4 Udinese 3 Roma 3 Torino 3 Verona 3 Como 2.