Bobo e la Fiorentina (di nuovo) insieme: nasce la 'birra dei bomber' con Vieri

“Siamo molto lieti di informarVi che ACF Fiorentina e Bombeer hanno sottoscritto un contratto di collaborazione di durata triennale, grazie al quale verrà prodotta una birra in licenza ed in co-branding, dove appariranno entrambi i marchi di ACF Fiorentina e di Bombeer – La Birra del Bomber” così l'account di Bombeer (la birra di Christian Vieri) su Instagram ha annunciato una nuova partnership con la Fiorentina.

“I tifosi della Viola potranno pertanto trovare una ottima birra lager a 5%, di puro malto ed a bassa fermentazione, la cui qualità nasce dall’attenta selezione delle varietà più pregiate di orzo, luppolo e lievito. Proprio per le sue caratteristiche ben bilanciate, sarà una birra adatta sia per un aperitivo, che per un consumo durante tutti i tipi di pasti, magari in compagnia di altri tifosi viola e durante una partita”.