Un piccolo gioiellino nel cuore di Budapest, uno stadio nuovo di zecca FOTO

La Fiorentina ritorna a giocare a Budapest per la Conference League, ma stavolta non lo farà nell'impianto del Ferencvaros, bensì in quella che è la casa dell'Honved, ovvero il Bozsik Stadion.

Uno stadio nuovo di zecca

E' un impianto nuovo di zecca. E' stato demolito e ricostruito completamente a partire dal 2019, con i lavori che si sono conclusi nel 2021. I posti a sedere sono poco più di 8000, quindi è piccolo come dimensioni, ma non sarà un problema anche perché sono attesi circa 3500 spettatori stasera (di cui 500 circa tifosi viola), visto che siamo in campo neutro.

Chi è József Bozsik

Lo stadio è intitolato dunque a József Bozsik. Si tratta di un giocatore di calcio della nazionale ungherese degli anni cinquanta e anche colonna e calciatore rappresentativo dell'Honved.