La sfida casalinga della Roma contro il Cagliari si trasforma in un caso, che interessa anche la Fiorentina. Il Comune del capoluogo laziale ha coinvolto il prefetto della Capitale per valutare lo spostamento dell'incontro, che coincide con la Maratona di Roma, in programma domenica 16 marzo.

Ci va di mezzo anche la Fiorentina?

La situazione è ancor più complicata: il sabato, lo Stadio Olimpico ospita già Italia-Irlanda del Sei Nazioni, mentre il venerdì è impraticabile come giorno perché la Roma giocherà il ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao il giorno prima. Anche la programmazione televisiva rappresenta un ostacolo, con due big match domenicali già fissati: Fiorentina-Juventus alle 18:00 e Inter-Atalanta alle 20.45.

La partita con la Juve non si sposta

Lunedì, inoltre, è fuori discussione come giorno, essendo dedicato alle convocazioni per le nazionali, la cui finestra sarà valida per la Nations League, fra cui il doppio incrocio fra Italia e Germania. Calcio e Finanza sintetizza così la questione, specificando come sia difficile uno slittamento delle altre partite, appunto le due gare di cartello di giornata. La Fiorentina, dunque, non dovrebbe essere spostata: lo scontro con la Juventus rimane programmato regolarmente per domenica 16 marzo alle 18:00.