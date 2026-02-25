Piccoli: "Harrison e Solomon hanno aiutato me e Kean. I nuovi si sono adattati al meglio"

L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, è molto contento dei giocatori che sono arrivati in squadra durante il mercato invernale.

“Sicuramente gli esterni ci aiutano molto. Harrison e Solomon sono bravi a saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Così io e Kean abbiamo così più spazio per andare al tiro e attaccare la profondità. I nuovi si sono adattati bene”.