Una camera con vista sugli ottavi: premio in palio, date e prossimi potenziali avversari

Chi supererà questo play off di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia (i viola partono dal 3-0 ottenuto all'andata in Polonia), avrà l'accesso agli ottavi di finale di questa competizione.

Avversari e date

Domani ci sarà il sorteggio dell'avversario che potrà essere o un'altra formazione polacca, il Rakow (quinto in classifca nel proprio campionato) oppure i francesi dello Strasburgo che sono settimi in Ligue 1. Le gare valide per gli ottavi si disputeranno il 12 e il 19 marzo, con ritorno che verrà giocato in trasferta da chi passa tra i viola e i giallorossi.

Premio in palio

C'è anche un premio in denaro per chi va avanti. Sì perché la Uefa darà 800 mila euro a chi strapperà il pass per il prossimo turno.