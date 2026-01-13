Failla: "Un senso di disorientamento per Paratici, una vicenda stucchevole. A cosa serve Baldanzi?"

Il capo redattore di RaiSport e tifoso viola, Fabrizio Failla, intervistato da News.Superscommesse.it, ha analizzato il momento della Fiorentina che sta cercando di risalire dai bassifondi della classifica.

“Sicuramente l’autostima si migliora dopo gare come quelle contro Lazio e Milan, seppur terminate con una rimonta subita. la Viola non era retrocessa un mese fa e non è salva oggi, anche se, a mio parere, si tirerà fuori dai guai” ha detto Failla.

Paratici

Che poi ha aggiunto: “Vorrei, però, segnalare il mio senso di disorientamento legato alla vicenda Paratici, che starebbe lavorando attualmente su due club. Vicenda stucchevole per la Fiorentina”.

“A cosa serve Baldanzi?”

Sul mercato: “Speriamo non venga Baldanzi, a che cosa serve? E poi Fortini non va sacrificato, tantomeno per lo stesso Baldanzi ed El Shaarawy”.