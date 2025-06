Beltran: "Il mio sogno è vincere un trofeo con la Fiorentina. Con i viola tutto è nato quando Burdisso..."

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, è stato intervistato da Fox Deportes.

Il giocatore ha fatto capire quali sono i suoi obiettivi principali da calciatore e anche che si vede ancora viola in futuro: “Ho molti sogni che devo realizzare. Per esempio giocare con la nazionale argentina, è quello più grande che ho. Sono già stato convocato ma non ho mai messo piede in campo. Poi, mi piace vincere, mi piace diventare campione di qualcosa…e quindi mi piacerebbe vincere un trofeo con la Fiorentina”.

La trattativa con la Fiorentina

Già la Fiorentina, una storia partita così: “Il club viola entrò in contatto con il mio agente che poi è mio fratello Federico, il medio, Nicolas Burdisso voleva parlarmi, ma io preferisco giocare, voglio restare concentrato sul campo. Comunque il mio passaggio alla Fiorentina va in porto. Mi ricordo che il primo giorno qua, i miei compagni stavano giocando un’amichevole e che mi presentarono insieme agli altri nuovi acquisti. La prima partita in campionato la vincemmo 4-1 a Genova e io giocai una decina di minuti”.

La prima rete

Beltran parla anche del suo primo gol in maglia viola: “L'ho fatto in Conference League, molto bello, al Franchi”. Un pallonetto al volo contro il Cukaricki, partita vinta per 6-0 dai gigliati.