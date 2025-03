UFFICIALE: ecco gli orari dei quarti di finale di Conference. Fiorentina-Celje si giocherà... di pomeriggio

Fiorentina avanti in Conference League, con il successo sul Panathinaikos la squadra di Palladino si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale. Il prossimo avversario sarà il Celje, squadra della Slovenia, che ha vinto ieri sera ai rigori contro il Lugano.

Gli orari dei quarti di finale

La UEFA, che aveva precedentemente sorteggiato il ritorno in casa per i Viola, ha annunciato gli orari delle due partite. L'andata, in trasferta, avrà luogo giovedì 10 aprile alle ore 21:00, in notturna. Il ritorno al Franchi, invece, ha un orario che non renderà felici i tifosi viola: giovedì 17 aprile alle 18:45.