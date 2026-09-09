Ad Allegri non riesce l'impresa europea. Il Napoli alza il muro ma perde di misura contro l'Arsenal
Si sono appena concluse le partite del mercoledì di Champions League, che vedeva tra le protagoniste anche il Napoli di Max Allegri. La sfida contro l'Arsenal era per i partenopei di quelle quasi impossibili.
Impostazione tattica
Al Maradona l'Arsenal si prende meritatamente i primi tre punti del girone, schiacciando il Napoli nella propria metà campo per gran parte della partita. Allegri ha impostato il match sulla difensiva, con un baricentro davvero basso e ripartenze veloci per far male ai londinesi.
Gol decisivo
La partita rimane per lungo tempo inchiodata sullo 0-0 nonostante i ritmi dei Gunners, che sprecano troppe occasioni nel primo tempo. Il muro azzurro regge fino al 75esimo, quando un bel tiro da fuori di Odegaard colpisce il palo ed entra in porta.
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