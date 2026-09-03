Tegola in casa Napoli: Allegri perde un attaccante fino a dopo la sosta. Salterà anche la Fiorentina

Benché manchino ancora poco piu di due settimane alla sfida, che è programmata per domenica 20 Settembre alle ore 20.45, da Castel Volturno arrivano buone notizie per la Fiorentina ed il suo allenatore Fabio Grosso, meno per Massimiliano Allegri. E’ notizia di quest’oggi infatti che gli Azzurri dovranno fare a meno di un loro attaccante per molto tempo.

Allegri dovrà fare a meno di un attaccante in vista della Fiorentina

Nelle ultime ore infatti si è fermato anche il brasiliano ex Verona Giovane, costretto addirittura ad un intervento chirurgico: il classe 2003 si è sottoposto a un intervento per risolvere un problema di ernia inguinale. Il Napoli ha comunicato che l’attaccante brasiliano stamattina è stato operato a Villa Stuart per una correzione che lo porterà a tornare disponibile dopo la sosta. Altra assenza forzata per Allegri dopo il forfait dei giorni scorsi di McTominay.

Il brasiliano tornerà solo dopo la sosta

A comunicarlo è stato direttamente il club azzurro attraverso una nota ufficiale: "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta”. Allegri dovrà rinunciare dunque a Giovane per le prossime tre giornate di campionato prima della sosta di fine settembre, contro Inter, Bologna e Fiorentina Il brasiliano avrebbe saltato anche la sfida di Champions League contro l'Arsenal, indipendentemente dall'infortunio: Giovane, infatti, non è stato inserito nella lista UEFA presentata dal Napoli per la competizione.