Nel giorno della sua presentazione alla Lazio, Gudmundsson saluta i suoi ex tifosi: "Ciao Firenze" - FOTO
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
In tarda mattina l'ormai nuovo attaccante della Lazio Albert Gudmundsson si è presentato in conferenza stampa, insieme agli altri colpi di mercato dei biancocelesti presentati dal ds Fabiani.
Gudmundsson liquida la Fiorentina con un sintetico “Ciao Firenze”
Dopo aver sottolineato tutto il suo entusiasmo per il passaggio nella capitale durante l'incontro con i media, utile a suo dire per cambiare aria dopo le ultime due stagioni non proprio positive alla Fiorentina, nel pomeriggio il fantasista islandese ha sinteticamente salutato i suoi ex tifosi con una storia Instagram con una sua foto e la scritta “Grazie Firenze”. Un saluto che sicuramente non resterà, come le prestazioni del giocatore, nelle menti dei tifosi viola.
Questo il messaggio di addio di Gudmundsson a Firenze e alla Fiorentina:
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