I tifosi del Botafogo contro Cabral: "Sei orribile, guadagni un sacco di soldi e non servi a un c..."

Se a Fiorentina di Fabio Grosso non se la passa benissimo, stazionando all’ultimo posto con 0 punti e 7 gol presi in due giornate, c’è un ex viola che non se la sta cavando meglio. Stiamo parlando dell’ex attaccante gigliato Arhtur Cabral. Il suo Botafogo continua a essere travolto da una crisi di risultati che sta esasperando i tifosi: il club carioca ha collezionato 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, inclusa l'eliminazione dalla Copa Sudamericana per mano del Cienciano, una situazione che ha portato la claque della squadra a farsi sentire direttamente al centro sportivo del club.

I tifosi del Botafogo contro Cabral: “Non servi a niente, sei un verme”

Secondo quanto riportato da A Bola, un gruppo di tifosi ha rivolto pesanti insulti all'attaccante Arthur Cabral, uno dei giocatori più criticati per il momento negativo della squadra e a secco di gol da 10 partite: "Sei orribile. Pessimo come il c..., un pezzo di m..., guadagni un sacco di soldi per non servi a un c... di niente. Verme!". L'ex Fiorentina ha scelto di ignorare il commento, ma a intervenire nel confronto con i tifosi che chiedevano spiegazioni è stato Alex Telles, che nella sua qualità di capitano non si è sottratto: "Pensate che io sia qui per scherzare? Siamo stati in situazioni peggiori che siamo riusciti a superare", ha replicato l’ex terzino del Porto.

L'attaccante brasiliano non riesce a trovare pace

L’ennesimo episodio negativo di una carriera, quella dell’attaccante brasiliano, che dopo l’esperienza a Firenze non è mai tornata a livelli accettabili. Già a Benfica dopo pochi mesi era diventato obiettivo delle critiche di una parte dei suoi tifosi, adesso è tornato al centro delle polemiche appena 12 mesi dopo il suo arrivo in pompa magna. La situazione della squadra di Rio però non sembra aiutare: il Botafogo infatti occupa attualmente il dodicesimo posto nel campionato brasiliano, una posizione che al momento non garantisce l'accesso alle competizioni internazionali.