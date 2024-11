Il giornalista Stefano Cecchi ha scritto la sua su La Nazione edizione Firenze in merito alla partita tra Fiorentina e Genoa giocata ieri sera a Marassi. Queste le sue parole:

"Nel calcio ci sono gli insostituibili? Chissà. Di certo, vedendo come ha giocato

la Fiorentina, il dubbio che la risposta sia “sì” viene eccome. Un squadra

sostanzialmente diversa rispetto alle versioni viste con Lecce e Roma. Una

squadra a lungo lenta e prevedibile, alla quale per un'ora sono mancate le

visioni verticali di Adli, autentico architetto di genio del centrocampo viola. E

contemporaneamente, è mancato il perno d'attacco, quel Moise Kean che non

è solo un centravanti ma il muro portante sul quale si appoggia l'impianto di

gioco viola.

Per questo, i tre punti conquistati con il colpo prepotente di Gosens

valgono doppio. Che da sempre, i punti conquistati nelle partite sporche

sono quelli che rendono luminosa la classifica. Roba da festeggiare. Anche se

hai come l'idea, che se uno vuole conservare questa classifica meraviglia, di

quei due in campo non si possa fare a meno. Due insostituibili? Qualcosa del

genere".