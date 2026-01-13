Il punto sul mercato: ecco Harrison, che allontana Baldanzi. Via un difensore, la Fiorentina continua a sfoltire

La Fiorentina mette a segno il terzo colpo di questo mercato invernale, chiudendo la trattativa per Jack Harrison, esterno in arrivo dal Leeds. L'operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto, da capire se c'è l'opzione affinché diventi obbligo.

Si allontana Baldanzi

L'arrivo dell'esterno inglese classe ‘96, che sarà a Firenze nei prossimi giorni, allontana Baldanzi dalla Fiorentina. Il giocatore ha detto sì alla società viola, che però l’ha messo in stand-by. E adesso è il Genoa a farsi sotto per lui.

Il punto sulla difesa

In difesa è a un passo l'addio di Viti, che ha detto sì alla Sampdoria. Così la Fiorentina è alla ricerca di un nome per rinforzare il reparto difensivo: Rugani, Kotto e anche Gatti i nomi in orbita viola. Ma c'è ancora da lavorare.