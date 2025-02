L'indignazione di Napoli: "A tutto c'è un limite, abbiamo già dato come proposte per Comuzzo"

A Napoli hanno l'indignazione facile, si sa, un po' come quando la Fiorentina si sarebbe dovuta scansare per permettere loro di vincere lo scudetto nel 2018, la pretesa oggi sarebbe quella di accettare l'offerta per Pietro Comuzzo. La Gazzetta dello Sport riporta una situazione non proprio serena nel prendere il rifiuto della Fiorentina alla proposta da 35 milioni: il Napoli non vorrebbe spingersi oltre, ‘abbiamo già dato, a tutto c’è un limite'. E se oltre non si spingerà, Comuzzo resterà a Firenze.