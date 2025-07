Non si può dire che Cristiano Biraghi non prenda gli allenamenti come fossero delle partite. L'ex capitano della Fiorentina, impegnato in questi giorni nel ritiro con il Torino, sembra giocare le partitelle come fossero match di Serie A… forse anche fin troppo.

Intervento da rosso

A farne le spese è stato il suo compagno Antonio Sanabria, che - come si evince dal video di toromania - ha subito un intervento durissimo durante l'allenamento. Biraghi, in maniera totalmente involontaria, entra in ritardo e anziché il pallone colpisce duramente la gamba del compagno. Un'entrata col piede a martello che in partita avrebbe sicuramente comportato un cartellino rosso. Biraghi ovviamente si è scusato subito col compagno di squadra, aiutandolo a rialzarsi. Per Sanabria nessuna conseguenza seria.