Corriere dello Sport-Stadio: La Fiesole si svuota, caos per la disputa della gara

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Contro un muro". Sottotitolo: "Viola d'assalto con 24 tiri ma alla fine vince la Juve". Sommario: "La Fiorentina regala una prova di carattere in un clima segnato dalla tragedia: "Noi in silenzio come forma di rispetto".

Pagina 2

Apertura per: "Assedio viola la Juve vince". Sottotitolo: "Miretti porta in vantaggio i bianconeri dopo 10 minuti, poi difesa a oltranza davanti a una Fiorentina sempre in attacco ma sterile".

Pagina 4

Focus sui problemi viola: “Fiorentina bloccata il gol ora è sparito”. Sottotitolo: "L’ultima rete risale all’epica vittoria contro il Napoli la squadra di Italiano a digiuno nelle ultime tre gare".

Pagina 6

Curva vuota, tifosi a spalare: “Ultras, angeli del fango La Fiesole si svuota”. Sottotitolo: “Caos per la disputa della gara. Renzi: ”Interrogazione in Parlamento". La Prefettura: “La partita non ha interferito con le attività di soccorso”.