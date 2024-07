Nzola fuori dal progetto Palladino, non partirà per la tournée inglese. Ikoné c'è, ma la Fiorentina aspetta la cessione

La Gazzetta dello Sport analizza le cessioni di due pedine offensive della Fiorentina: M'Bala Nzola e Jonathan Ikoné. Per il francese era arrivata un'offerta da 12 milioni dal Qatar, ma rifiutata dal giocatore e adesso si cerca un acquirente. Più facile appare l'uscita di Nzola, seguito da diversi club. Le condizioni della Fiorentina sono chiare: servono 12 milioni per portarlo via (con 1,5 milioni di ingaggio).

Chi parte e chi rimane a Firenze

E se Ikoné ha chance di convocazione per la tournée che porterà la Fiorentina in Inghilterra, Nzola rimarrà a Firenze, visto che ancora non si è mai allenato con i compagni.

Si attendono sviluppi

La società viola aspetta sviluppi, visto che i due potrebbero portare liquidità per le entrate di due centrocampisti e di un nuovo difensore. Occhio a Kouamé, per il quale il Maiorca ha offerto 7 milioni (rifiutati). Palladino, però, sembra volerlo tenere con sé.