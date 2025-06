Rivoluzione sulle fasce? Parisi al passo d'addio. Su Dodô piomba la Juventus e senza rinnovo di contratto...

Il mercato viola ancora deve entrare nel vivo; la priorità è quella di trovare al più presto il nuovo allenatore che siederà sulla panchina della Fiorentina, intanto però alcune squadre cominciano a bussare alla porta per i talenti gigliati.

Rivoluzione sulle fasce?

Il Corriere dello Sport ipotizza l'ennesima rivoluzione in casa Fiorentina, per lo meno sulle corsie esterne; reparto in cui l'unica certezza, nonostante le avances di Gasperini, si chiama Robin Gosens. Il suo vice, Fabiano Parisi, è finito nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste si era fatta avanti nel mercato di gennaio, ma la trattativa non andò in porto. Il nome di Parisi sembra essere il preferito dal tecnico toscano in caso di addio, probabile, di Luca Pellegrini. Al suo posto la Fiorentina dovrebbe puntare sul giovanissimo esterno Niccolò Fortini, reduce da una buonissima stagione in serie cadetta con la maglia della Juve Stabia.

La situazione di Dodô

Sulla corsia di destra almeno un acquisto sarà necessario per riempire il posto vacante, quello di vice Dodô, lasciato libero da Kayode nello scorso gennaio. La permanenza del brasiliano però è tutt'altro che scontata a causa dei problemi legati al rinnovo del contratto. Su di lui inoltre, stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, sarebbe piombata la Juventus su indicazione del proprio allenatore Igor Tudor, che lo vorrebbe titolare nella sua squadra.