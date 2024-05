Napoli e Torino si giocano la Conference (in attesa della Fiorentina); la Roma invece spera nell'Atalanta. Le formazioni delle gare delle 18

Calcio d'inizio alle ore 18:00 per i due match caldi per l'ultimo (forse) posto in Europa dalla Serie A. Il Napoli, decimo in classifica, ospita il Lecce, già salvo da due giornate, ma deve fare i conti ancora con l'assenza di Osimhen. C'è Simeone al centro dell'attacco, insieme a Kvara. Per il resto, tutti i titolari per Calzona che però, lo ricordiamo, deve sperare che la Fiorentina vinca la Conference per sbloccare il nono posto valido per la qualificazione.

Le formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Berisha, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

L'altro match di giornata, Atalanta-Torino, vede i campioni dell'Europa League, già qualificati dunque alla prossima Champions, confrontarsi con il Toro che vuole l'Europa. Anche qui, però, stesso discorso di prima: se la Fiorentina non dovesse alzare la coppa nel cielo di Atene, anche una vittoria di oggi di Juric sarebbe vana. D'altro canto, la Roma guarda interessata questo match: i giallorossi infatti devono sperare che l'Atalanta non vinca, superando il Bologna, perché in quel caso, De Rossi non festeggerebbe la qualificazione alla prossima Champions.

Le formazioni di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric.