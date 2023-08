Jovic attende le ultime ore per l'addio. Su Kokorin c'è calma piatta, ma il russo vorrebbe rimanere a Firenze

La Nazione fa il punto su quelle che potrebbero essere le cessioni in attacco i queste ultime ore di mercato. In particolare i nomi sono quelli di Jovic e Kokorin. Per quanto riguarda il serbo, sta vivendo ore interlocutorie, aspettando la proposta giusta: quella dell'Olympiakos non convince, mentre sullo sfondo rimane l'opzione Fenerbahce o il ritorno alla Stella Rossa.

Per quanto riguarda Kokorin, invece, scarseggia il mercato intorno a lui. L'attaccante russo spera di rimanere e giocarsi le sue carte a Firenze alle spalle di Beltran e Nzola.