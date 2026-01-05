​​

Dzeko tenta il recupero per Roma, ma il vero dubbio è un altro...

Marco Masoni /
Edin Dzeko
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Fiorentina nuovamente in campo quest'oggi anche perché il calendario ci consegna un turno infrasettimanale di campionato. Niente giorno di riposo dunque per la squadra. 

Dzeko

In vista dell'impegno dell'Olimpico, Dzeko tenterà il recupero dopo aver dato forfait ieri a causa di una botta ad un piede presa durante la rifinitura. 

Fazzini

Il vero dubbio è legato alla presenza di Fazzini. Il fantasista convive da un mese con dei problemi alla caviglia. Però è vicino al rientro. 

