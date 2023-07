Sono ormai note quelle che saranno la prima e la seconda maglia della Fiorentina per la prossima stagione. La società viola quest'anno ha giocato d'anticipo, almeno per quanto riguarda la maglia principale, visto che è stata svelata prima della fine della scorsa stagione, con la squadra di Italiano che è già scesa in campo al Franchi indossandola (contro la Roma).

Da qualche settimana, invece, è stata presentata anche la seconda divisa viola che, come la prima, ha suscitato non poche reazioni tra il tifo viola e non solo: tra chi la reputa bellissima e chi di dubbio gusto. Si può senza dubbio affermare che, per quanto visto fino a ora, quest'anno Robe di Kappa ha voluto per la società viola una collezione che si allontanasse dai canoni classici, definendola una linea “di rottura” rispetto al passato.

La prima e la seconda maglia della Fiorentina per la stagione 2023-24

C'è adesso attesa per quanto riguarda anche la terza e la quarta maglia della Fiorentina per la stagione 2023/24, che saranno presentate nelle prossime settimane. In esclusiva, però, la redazione di Fiorentinanews.com è riuscita a captare quelli che saranno i dettagli principali che caratterizzeranno le due divise ancora ignote.

Per quanto riguarda la terza maglia, il colore predominante sarà il dark blue. Un blu scuro che si può ritrovare anche in una foto (non confermata l'autenticità della maglia) che nelle scorse ore è circolata sul web e che mostrerebbe la nuova terza divisa (foto sotto).

La possibile terza maglia della Fiorentina per la stagione 2023-24

Per quanto riguarda la quarta maglia, invece, avrà come colore predominante il rosa ed è stata disegnata in collaborazione con la Polimoda Fashion School di Firenze.

Intanto è partita la vendita delle prime due divise della Fiorentina, che secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com stanno riscuotendo un successo clamoroso. Tutte le maglie da gara sarebbero andate infatti sold out, soprattutto con le richieste per la seconda maglia che sarebbero altissime e fuori dai parametri immaginati da Robe di Kappa. Tantissimi i tifosi viola che vogliono avere le nuove divise, ma non solo. Moltissimi turisti che in questi giorni stanno affollando Firenze sono rimasti colpiti dalla particolarità della seconda maglia, che è andata presto esaurita.