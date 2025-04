Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Daniele Longo nel suo articolo per calciomercato.com, la decisione su David De Gea in casa Fiorentina sarebbe già stata presa: “La Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione e prolungare di un anno. David de Gea si è preso Firenze e rimarrà in viola anche la prossima stagione. Pronto il rinnovo per il portiere spagnolo protagonista di una stagione spettacolare, da leader e giocatore che fa la differenza sempre e comunque”.

E poi il giornalista dà aggiornamenti anche sulla situazione Dodô, su cui pende la situazione riscatto che al momento non si sblocca (nonostante la scadenza sia comunque lontana al 2027). Sul brasiliano c'è l'interesse del Barcellona, che ha chiesto informazioni per lui, ma anche il Milan lo starebbe tenendo d'occhio, da ben prima della straripante prestazione di San Siro.