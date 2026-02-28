Cuesta: "Salvezza? Adesso conta soltanto la sfida contro la Fiorentina che sarà molto difficile, dobbiamo aumentare il nostro livello"
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, dopo il pareggio di ieri sera contro il Cagliari per 1-1 si è proiettato verso la prossima gara di campionato contro la Fiorentina.
“Bisogna prepararci bene per la Fiorentina”
Cuesta ha dichiarato: “Dobbiamo pensare a prepararci bene per la sfida con la Fiorentina e pensare giorno dopo giorno. Sarà una gara molto difficile, non dobbiamo fare calcoli e non dobbiamo crearci aspettative, noi dobbiamo aumentare il nostro livello e fare prestazioni ogni giorno migliori: questo è quello che possiamo fare noi”.
“Sul nostro percorso di crescita dico che…”
E sulla gara pareggiata dal suo Parma contro il Cagliari ha commentato: “A volte siamo stati troppo pazienti secondo me, ma quando poi siamo riusciti a farla girare bene abbiamo segnato. Questo fa parte del nostro percorso di crescita: non bisogna essere compatti solo in difesa ma anche in attacco. Ci stiamo lavorando, farà parte del nostro percorso di crescita”.