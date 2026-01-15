Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa Fiorentina.

“Fortini trova difficoltà a giocare a 4 dietro? Un esterno è un esterno e deve saper far tutto: ci mancherebbe che un ragazzo di 20 anni sia condannato ad un ruolo solo. Il quinto piu quinto della Serie A è Dimarco, che in nazionale spesso gioca a 4. Non dobbiamo neanche pensare una cosa del genere. Sicuramente Fortini nella sua vita da esterno ha giocato piu volte a 5, e per questo si troverà meglio li, ma a 20 anni se sei bravo giocare con i piedi sulla riga un calciatore è bravo a fare qualsiasi ruolo gli venga proposto. Al di la del numero che uno ha quando entra in campo, quello che conta è l’intensità e l’occupazione del campo che uno ha: dipende molto anche da come sta in campo la squadra. Ma se qualcuno vi fa un ragionamento del genere non ci dovete assolutamente credere”.

“Fatta la squadra, adesso la Fiorentina deve costruirsi una classifica”

Ha voluto fare anche una considerazione piu generale: “C’era una frase di ormai 150 anni fa, che diceva che abbiamo fatto una volta fatta l’Italia il problema sarebbe stato quello di fare gli italiani. Ecco la Fiorentina ha fatto una squadra e adesso deve costruirsi una classifica. Una squadra, ed una quadra, adesso però l'ha trovata, e per questo sono dell’idea che sia il momento di consolidarla. A volte un giocatore gioca bene perchè ha al suo fianco un compagno che lo completa, e che magari ha altre caratteristiche. Fagioli funziona molto bene perche è padrone del gioco quando ha il controllo del pallone, quindi magari in questo momento ha bisogno di giocatori al suo fianco che stiano bene anche toccando meno il pallone, magari concentrandosi piu su gli inserimenti”.

“Brescianini e Mandragora una coppia perfetta, e se a loro ci aggiungi questo Fagioli..”

Ha sottolineato anche un aspetto importante del centrocampo gigliato: “Per caratteristiche una coppia ideale per il centrocampo della Fiorentina è quella composta da Bresciani e da Mandragora. Frendrup sarebbe un giocatore molto diverso da napoletano: il danese ha fatto il primo tiro in porta della stagione domenica scorsa, il nostro centrocampista ha già fatto invece diversi gol. Bresciani è sicuramente piu puntuale nell’inserimento, e per questo sono convinto che possano completarsi a vicenda. E se a loro ci si aggiunge il Fagioli dell’ultimo periodo, le cose migliorano eccome”.

“In difesa toccherei poco: Pongracic e Comuzzo mi hanno convinto”

Un commento anche sulla difesa: “Un possibile arrivo di Gatti o Rugani? Gatti se viene a Firenze viene solo per giocare, e per questo secondo me in questo momento è meglio non toccare niente dietro. Pongracic e Comuzzo giocano molto bene accanto, per caratteristiche si completano a vicenda: uno è molto bravo sull’uomo mentre l’altro è molto piu bravo ad impostare il gioco. Io lavorerei molto su loro due, anche se è vero che con le ultime cessioni dietro forse siamo contato adesso. Se ci guardiamo attorno abbiamo sbagliato molto difesa, non ultima la decisione di cedere Kayode in Premier League”.

“Occorre puntare su giocatori come Comuzzo, per non commettere errori come in passato”

Ha poi concluso con un allarme: “E’ vero che Comuzzo nelle ultime partite ha fatto qualche errore di troppo, soprattutto ad esempio contro la Lazio, ma dobbiamo comunque considerare l’età. E’ normale sbagliare, fa parte del loro personale percorso di crescita: dobbiamo puntare su profili come lui. Guardate come è andata con Comuzzo: per non rischiare di perderlo ad un prezzo minore lo si è venduto troppo anticipatamente. E adesso lo vuole mezza Europa”.