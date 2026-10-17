Il vero limite di questa Fiorentina? Si chiama "approccio alla gara". E contro il Como i viola...
Fiorentina-Como, oltre ad essere una partita in cui la Viola dovrà dare delle risposte dopo il disastro di Marassi, rappresenta anche l'ennesimo banco di prova per una squadra che fin qui ha dimostrato di avere un limite ben preciso.
Allarme approccio
I viola infatti dovranno essere bravi a gestire anche l'approccio alla partita, fin qui una delle vere e proprie note dolenti della stagione della Fiorentina: escludendo la partita del Franchi contro il Torino, la Viola nei match fin qui disputati in campionato è sempre andata in svantaggio, compresa la partita col Venezia, per adesso l'unica vittoria stagionale in Serie A.
Un vizio non più tollerabile
Un aspetto, quello dell'approccio alla partita, su cui la squadra di Paolo Vanoli dovrà gioco forza migliorare: è comprensibile qualche "difetto" legato soprattutto alla gioventù della rosa, ma il fatto che la Fiorentina cominci a giocare solamente dopo aver preso gol (a Genova ce ne sono voluti addirittura due prima di cominciare a vedere qualcosa....) rappresenta un vizio che una squadra già in ritardo in classifica alla 6° giornata non può permettersi.