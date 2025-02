Benedetto Ferrara: "Palladino era l'unico che credeva che gli eroi del giovedì potessero ripetere l'impresa il lunedì"

"Palladino forse era l'unico che credeva nella possibilità che gli eroi del giovedi potessero ripetere l'impresa il lunedi". A scriverlo, dopo la partita persa dalla Fiorentina 2-1 in casa dell'Inter, è il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara.

Ferrara poi aggiunge: “La Fiorentina coi quattro terzini non può funzionare sempre…Questa sconfitta non è una umiliazione. Peccato per i cambi ritardati e per una formazione iniziale che forse era più un omaggio agli eroi di giovedi che altro. Niente da dire sui dieci minuti di Gud, decisamente trasparenti”.