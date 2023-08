Spazio per la Fiorentina anche a pagina 28, dove si celebra la vittoria sul Genoa: "Quattro gol e gioco. Viola di qualità, Genoa da incubo" e in sommario: “Non c'è partita: troppo solida la squadra di Italiano e troppo tenera la difesa di Gilardino. Retegui è solo in attacco e Marassi canta lo stesso”. A pagina 29 in taglio alto: “Italiano esalta un gruppo maturo: ‘E con un Bonaventura così…’”.