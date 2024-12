L'ex giocatore Massimo Mauro ha commentato Juventus-Fiorentina a Pressing, concentrandosi sulla fase difensiva delle due squadre. Queste le sue parole:

“Rispetto ai gol fatti mi concentrerei più sul fatto che la Juve e la Fiorentina non sappiano difendere per i gol che abbiamo visto. Una squadra per ottenere dei risultati importanti i giocatori devono dare una cosina in più. Sul primo gol, Di Gregorio doveva uscire. Se sta sulla linea e la palla cade nell’area piccola lui non potrà mai parare. Allora deve pensare di fare qualcosa in più e uscire. Può essere che sbaglia ad uscire, ma se prende la palla ha tolto un grande problema”.