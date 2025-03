Pizarro: "A Firenze fummo sfortunati, tre quarti posti senza andare in Champions. Fagioli? Aveva bisogno di giocare"

David Pizarro, soprannominato “el Peq”, ex centrocampista della Fiorentina fra il 2012 e il 2015, ah parlato prima dell'incontro delle 18 del Pepito Day.

“Siamo saliti sul pullman e mi ha fatto tornare indietro nel tempo, cosa che faccio volentieri, speriamo che ce la facciano tutti a giocare e che sia un bello spettacolo per la gente che viene a vederci. Firenze, prima di tutto, è stata un'esperienza sfortunata per me: siamo arrivati quarti per tre anni, non andando in Champions, ed è un vero peccato. Comunque, ciò che mi piace di più della Fiorentina è quando i tifosi fanno il coro: ‘il pallone è quello giallo’. La Fiorentina sta facendo una bella stagione, in campionato tutte le squadre sono vicine, sono tutti lì per il traguardo della Champions che è il grande sogno di questa piazza: credo che quest'anno ce la potrebbero fare. Fagioli? Aveva bisogno di giocare e sono contento per lui, perché domenica ha fatto una grandissima partita”