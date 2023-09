Nesta non rinuncia mai a Bianco. Il centrocampista viola recupera il tempo perso e si prepara per la Fiorentina

Nella Reggiana di mister Nesta c’è un insostituibile in mezzo al campo e risponde al nome di Alessandro Bianco, calciatore della Fiorentina in prestito in Emilia. Il centrocampista classe 2002 è reduce da un’annata in cui il terreno di gioco lo ha quasi sempre visto in cartolina, ma sfruttata soprattutto per fare esperienza e confrontarsi con certi livelli di gioco. Bianco ha chiuso la stagione scorsa con appena 285 minuti giocati e due partite da titolare, con la Reggiana ne ha già totalizzati 786, con 9 partite su 9 da titolare.

Solo in un’occasione Nesta ha sostituito il giocatore della Fiorentina, a 20 minuti dal termine. Bianco ha anche messo a segno 2 assist tra Serie B e Coppa Italia, competizione in cui la Reggiana ha raggiunto il terzo turno dopo aver battuto brillantemente il Monza a domicilio. Il rendimento di Bianco, schierato da mezzala nel 4-3-1-2 dei granata, si è finora attestato su frequenze davvero alte. Molto positive le prestazioni del prodotto del settore giovanile gigliato, che sta trovando continuità di impiego e ottime sensazioni sul rettangolo verde.

Una scelta rimandata probabilmente troppo, ma il presente racconta che Bianco è finalmente protagonista e sta recuperando il tempo perso. Con personalità, grinta e convinzione il centrocampista piemontese sta proseguendo la propria crescita in attesa, magari, di poter tornare alla Fiorentina con un ruolo ben diverso rispetto a quello di comparsa. L’ultimo esempio di Luca Ranieri ci racconta che bocciare a prescindere un profilo con potenzialità evidenti è sbagliato, perchè il processo di crescita che caratterizza i calciatori è molto diverso.