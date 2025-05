Bove: "Sto vivendo questo periodo con grande serenità. Ai giovani dico di non smettere mai di sognare"

Edoardo Bove, giocatore della Fiorentina, è intervenuto ad un evento organizzato al Viola Park - la prima edizione della Charity di Primavera della Croce Rossa Italiana - dove ha potuto guardare un ambulatorio mobile per la prevenzione. Il calciatore, ospite d'onore, ha parlato ai media presenti, fra cui Fiorentinanews.com:

Bove dal Viola Park

“Sto vivendo questo momento con grande serenità. Sono qui stasera per ribadire l'importanza del primo soccorso, quello che ho ricevuto io e senza il quale forse non sarei qui oggi. Sono qui anche per sensibilizzare sull'argomento perché ero abbastanza disinformato su come usare un defibrillatore. Dopo quello che mi è successo ho capito che sapere come comportarsi in quelle situazioni può salvare delle vite".

Il suo bel messaggio

“Ho capito che tutti nella vita prima o poi dobbiamo affrontare un ostacolo, grande o piccolo che sia. E farlo con positività è l'atteggiamento migliore. Ai giovani posso dire di non smettere mai di sognare, non arrendersi davanti alle difficoltà, come sto cercando di fare io in questo momento”.