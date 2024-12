Nunziata: "Adesso impossibile pensare al sorteggio degli Europei. Il nostro affetto a Bove e alla sua famiglia, lo aspettiamo in campo"

Domani il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21, in programma dall'11 al 28 giugno. Il pensiero di Carmine Nunziata, CT della squadra azzurra, però, al momento è ben lontano dalla preoccupazione per le possibili avversarie. Tra i giocatori dell'Italia U21, infatti, c'è anche Edoardo Bove.

"Il sorteggio dell'Europeo e il calcio passano in secondo piano - ha detto Nunziata ai canali della FIGC -. Il nostro pensiero è rivolto soltanto a Edoardo Bove e alla sua famiglia. Speriamo in una sua pronta guarigione e lo aspettiamo in campo".