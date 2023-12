Bucciantini: "I tifosi viola adesso sono orgogliosi di tifare la Fiorentina. Anche Inzaghi e Allegri fanno gli stessi cambi"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento per Radio Bruno, ha commentato l’attuale stato di forma della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“I tifosi viola hanno riscoperto un orgoglio di quello che vuol dire tifare la Fiorentina: Adesso è una squadra di cui si parla, che fa tanti gol, che finalmente è riuscita a tornare competitiva. Adesso il giovedi si gioca, per tanto tempo in passato siamo stati a casa. Poi ovviamente vorremmo tornare a giocare anche il martedì ed il mercoledi, ma se torneremo a farlo è per il percorso che abbiamo iniziato negli ultimi anni con Italiano. Sono contento perche la Fiorentina, dopo le tre sconfitte consecutive, non ha perso la bussola. Questa non si è disunita e sta fisicamente bene, perche una squadra che fa 70 tiri in porta contro tre avversarie che stavano bene come quelle che ha incontrato, è una squadra che sta molto bene. E le squadre che stanno bene possono fare grandi cose”.

Ha poi concluso parlando di Italiano e dei suoi cambi standard: "Da quando ci sono i 5 cambi è aumentata la possibilità di replicare le idee di partenza, sparigliando ancora di più le carte in tavola. Inzaghi, che ha la squadra piu forte del campionato, fa sempre gli stessi cambi, un po come Italiano. Lo fa anche Allegri alla Juventus, adesso si ha la possibilità di avere energie nuove sottraendo però fantasia. In coppa contro il Genk comunque Italiano ha provato a cambiare qualcosa anche a livello di modulo. consenso è volatile. La Fiorentina ha fatto 102 reti nell'anno solare, va soltanto ringraziata. Ma a volte il pubblico è più ampio di quel che poi effettivamente si manifesta. Se vuoi criticare hai più impulso a farlo rispetto a quando non vuoi farlo”.