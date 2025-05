Viviano: "Ri-convincere Palladino, ma stiamo scherzando? Nemmeno per Klopp o Guardiola. Firenze città d'arte..."

L'ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ri-convincere Palladino? Ma non ci proverei nemmeno per un minuto. Ma veramente la Fiorentina deve fermarsi e convincere Palladino a rimanere? Ma stiamo scherzando? Nemmeno per Klopp o per Guardiola lo farei, figuriamoci per Palladino. Si guardi avanti”.

E aggiunge: “Bisogna accettare la decisione che ha preso, fa tutto parte del mondo del professionismo. Si guardi avanti, la Fiorentina cercherà un altro e continuerà. Inutile provare a trattenere chi non ha voglia di stare a Firenze. Firenze città d'arte… la frase finitela voi”.