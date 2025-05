Le dimissioni di Palladino sorprendono anche Galliani: "Non ho commenti, una notizia davvero strana"

La Fiorentina si vede costretta a valutare il cambio di panchina. Raffaele Palladino ha comunicato al club di non voler proseguire insieme: una notizia che ha spiazzato l'ambiente viola in primis, ma anche i pareri esterni del mondo del calcio. In particolare, anche dall'ex realtà vissuta dal tecnico, il Monza, c'è stupore.

Adriano Galliani è intervenuto dall'evento del Golden Boy, parlando così: “Sono molto sorpreso dalle dimissioni di Palladino. Non ne sapevo davvero nulla. Commenti? Non ne ho sinceramente, è una notizia davvero strana”.