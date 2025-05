Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa Fiorentina: “Mi interessa il futuro. Queste dimissioni possono essere una grande opportunità per la Fiorentina. Il club può rimediare all'errore fatto un anno fa di costruire una squadra più forte per un tecnico ancora non pronto. Si è liberato un tappo e può essere una possibilità con un allenatore pronto, che è al livello della squadra che c'è adesso. Chi? Sarri sta trattando con la Lazio, poi c'è il problema dell'incontro di qualche anno fa… Ovvio che lo andrei a prendere, ha fatto bene ovunque ed è per categorie superiori. Ti posso dire anche, una telefonata a Pioli gliela farei”.

Su De Rossi: “Un altro profilo tipo Palladino, un potenziale allenatore. Puoi anche vincere subito la scommessa, ma hai un altro rischio. L'hanno esonerato alla Roma per più motivi, eviterei situazioni del genere. Farioli? Un'esperienza importante l'ha avuta all'Ajax, non è da tutti. Anche Tedesco non è male. Se però la Fiorentina vuole dimostrare la famosa ambizione, deve prendere un allenatore pronto. Ma questo deve deciderlo Commisso”.

Sulle ragioni delle dimissioni: “Se fosse vero l'addio per un'offerta dell'Atalanta, fossi in Commisso non gli darei il via libera. Anzi, gli pagherei lo stipendio e lo terrei. Sarebbe qualcosa di inaccettabile. Lo hanno difeso di fronte a certe cose indifendibili e alla prima offerta gradita va via? Qualcosa sotto comunque c'era. Palladino sa, i colloqui li ha fatti lui…”.