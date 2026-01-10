Sondaggio del Milan, porte chiuse a Firenze: Allegri chiederà Kean anche in estate e la clausola...

Ci ha già provato l'estate scorsa timidamente, a inizio gennaio un po' più concretamente e si rifarà sotto anche tra qualche mese: il Milan in perenne ricerca di un centravanti non ha fatto mistero di apprezzare Moise Kean. D'altra parte Allegri l'ha già allenato, così come Vlahovic che è una delle alternative: secondo Tuttosport però, arrivare al centravanti viola sarebbe più semplice.

Per questa sessione la Fiorentina ha chiuso le porte ai rossoneri ma in estate ci dovrebbe essere una nuova rivoluzione, targata Paratici, e Kean potrebbe essere uno dei sacrificati. Non è da escludere, secondo il quotidiano, che ci si metta a sedere per trattare una cifra anche al di sotto della clausola, visto che i 62 milioni previsti sono inavvicinabili per i rossoneri.