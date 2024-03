Italiano: "La sensazione di andare in tribuna e non poter stare con i ragazzi è bruttissima. Barak sta salendo di condizione"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky Sport prima della gara di Conference League contro il Maccabi Haifa: “Sensazione ad andare in tribuna e non in panchina? Bruttissima. Ho fatto di tutto in questi anni per non provarla e ci riproverò dalla prossima partita. Stare lontano dai ragazzi è brutto”. E sulla formazione afferma: “Avevo il dubbio su Barak e Beltran, ma Antonin è in ripresa e se gli diamo minuti e aumenta di condizione è importante per il finale di stagione. Lucas può essere utile anche a gara in corso”

“Gli avversari? Pierrot è un giocatore forte”

Poi prosegue: “Il Maccabi è una squadra che è già riuscita a ribaltare risultati negativi dell’andata. Pierrot è un giocatore forte, che fa salire la squadra. L’anno scorso abbiamo visto partite che all’andata sembravano concluse e al ritorno abbiamo fatto fatica, e queste sono esperienze che ci devono servire”

“All'andata due calci d'angolo contro e su uno abbiamo preso gol”

E alla domanda se si aspetta una gara simile a quella contro la Roma dal punto di vista della fisicità risponde: "Si, per questo abbiamo cercato di aggiungere un po di centimetri con Barak. Loro sono molto strutturati, per cui da quel punto di vista mi auguro che si riesca a far bene. All’andata abbiamo concesso due calci d'angolo e su uno ci hanno segnato. Dobbiamo limitare gli avversari sotto questo punto di vista”.