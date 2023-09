Intanto Genk e Cucaricki si scaldano al meglio in campionato in vista della prima giornata di Conference League

Dopo la pausa per le nazionali, sono tornate in campo anche le avversarie della Fiorentina in Conference League nel girone F. Ieri il Ferencvaros ha battuto per ben 8-0 i rivali del Nagyecsed in coppa d'Ungheria, mentre oggi Genk e Cucaricki hanno giocato le proprie partite di campionato.

La squadra belga, prossima avversaria dei viola in Conference, ha battuto per 2-0 a domicilio il Saint Gilloise. Il Cucaricki, invece, ha battuto per 2-1 la Stella Rossa nella sua gara casalinga. Giovedì la prima giornata di Conference.